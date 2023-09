Nonna Imelda è salita in cattedra. A 90 anni un giorno da maestra

Dopo aver conquistato il diploma di maturità a 90 anni è salita in cattedra a inaugurare il nuovo anno scolastico. Un altro sogno che si avvera per Imelda Starnini, classe 1933, fresca di diploma lo scorso mese di luglio, all’Istituto San Francesco di Sales di Città di Castello. Ieri mattina al suono della campanella, accompagnata dalla figlia Sara, si è presentata alla scuola primaria di Userna. Imelda, maestra per un giorno, è stata così invitata a presiedere simbolicamente in classe l’avvio delle lezioni e lei col piglio di sempre e il sorriso sulle labbra ha accettato di buon grado: "Un’emozione fortissima, forse ancora maggiore di quella che ho provato due mesi fa quando ho sostenuto l’esame di maturità", ha detto invitando "i bambini a studiare, a leggere e a seguire sempre con attenzione le lezioni. La scuola dopo la famiglia è la cosa più importante della vita, da qui uscirete, donne e uomini più forti, capaci di affrontare il futuro. Viva la scuola".

Il dirigente didattico Simone Casucci, il sindaco e il personale della scuola hanno rimarcato l’esempio di tenacia e forza che Imelda ha saputo fornire in questa straordinaria storia. Il primo cittadino Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti hanno colto occasione per augurare a tutto il mondo della scuola buon lavoro e buon inizio, mettendo in evidenza gli interventi e i progetti di edilizia scolastica sul territorio comunale. A partire dalla scuola di Userna che è stata riqualificata completamente grazie al finanziamento ricevuto dal Miur per un importo di oltre 680 mila euro, cui è stato aggiunto un contributo comunale di circa 130 mila euro. L’opera (progettata e diretta da un raggruppamento temporaneo di professionisti con a capo l’ingegner Emanuele Mori), ha interessato sia la riqualificazione strutturale che quella energetica ed acustica dell’immobile. I lavori sono stati consegnati il 27 settembre 2021 e ultimati il 10 luglio 2023. Sono 79 gli alunni dislocati in 5 classi oltre a un’aula multidisciplinare. Tra gli interventi nelle scuole comunali da ricordare i due asili nido Alice Franchetti e Fiocco di Neve dove i lavori inizieranno in autunno. I bandi di gara d’appalto da oltre 1 milione 600 mila euro del Pnrr per l’affidamento delle opere, (il miglioramento sismico dell’asilo nido Alice Franchetti e per la demolizione e nuova costruzione del "Fiocco di Neve" a Trestina) sono i primi che il Comune ha pubblicato nell’ambito dei finanziamenti per circa 26 milioni di euro ottenuti dall’Unione Europea con il piano Next Generation EU che l’ente gestirà direttamente.