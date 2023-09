Nonna Enedina festeggia 101 anni

MONTECCHIO La signora Enedina Fossati ha festeggiato i suoi 101 anni, circondata dall’affetto di figli, nipoti, pronipoti e tantissimi amici. Classe 1922, mamma e nonna infaticabile, è ancora lei a “dettare regole“ in casa. Donna d’altri tempi, ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, con la quale ancora oggi vive e condivide le sue giornate. "Una particolare lucidità - dicono i familiari - le permette di svolgere tante attività e soprattutto di ripercorrere la sua vita tramite i ricordi, tesoro inestimabile per tutti noi, facendoci apprezzare ancora meglio la modernità e le conquiste fatte dai nostri avi per noi". Anche quest’anno per lei una grande festa,mentre le figlie Maria ed Elisabetta si sono dedicate ai preparativi, il figlio Pino ha mantenuto alto il morale con una performance alla fisarmonica. Al termine dei festeggiamenti a tutti un cuore con su scritto "Ti regalo questo, in cambio mi basterà un sorriso".