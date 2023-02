"Non vogliamo vendetta ma solo giustizia"

Riceviamo dalla famiglia di Davide Piampiano, il ragazzo di Assisi morto in un incidente di caccia l’11 gennaio scorso.  vevamo deciso di restare in silenzio lasciando che la giustizia facesse il suo corso, nella consapevolezza che, al di là di ogni parola e al di là di qualsiasi decisione che verrà presa dai Magistrati investiti della vicenda, Davide non tornerà più e niente, nemmeno la più esemplare delle sentenze, potrà cambiare questo o affievolire il nostro dolore. Nonostante questa volontà di silenzio, le continue dichiarazioni del difensore di Piero Fabbri ci impongono di fare chiarezza su alcuni aspetti della vicenda, almeno sotto il profilo della coscienza umana, lasciando ogni valutazione giuridica a chi è chiamato a giudicare, organi nei quali riponiamo la massima fiducia. Non intendiamo fare i processi in TV e nemmeno sulla carta stampata, perché si fanno nelle aule di Tribunale, ma alcune affermazioni apparse in questi giorni non corrispondono alla realtà dei fatti. Erano le ore 17,10 dell’11 gennaio 2023 e non, quindi, le 17,30 come asserito, quando Piero Fabbri ha sparato a Davide. Non era certamente ancora buio, né sul posto vi è folta vegetazione, come abbiamo potuto constatare andando sul posto, né vi è stato alcun latrato...