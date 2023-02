"Non vogliamo quell’antenna" Corvia e Tenne sulle barricate

di Alessandro Orfei

Si preparano al contrattacco i cittadini di Corvia e Tenne, dopo l’installazione di un’antenna per la telefonia che dovrebbe essere di circa 30 metri, la cui piattaforma è già stata realizzata, con i lavori degli ultimi giorni dello scorso anno. Ieri mattina il presidio di protesta nella zona di via Monte Lagarella e via Monte Maggiore, dove si sono date appuntamento una cinquantina di persone al grido: "Non prendete di mira questo territorio". Il problema segnalato è infatti che la zona sud di Foligno sia stata, in queste settimane, "attenzionata" da diversi interventi, tra quello dell’antenna e il progetto della variante Sud.

I cittadini, riuniti in un comitato affidato all’ingegner Luigi Coccetti, sono preoccupati per le conseguenze della presenza di questo impianto e sono pronti alla mobilitazione. "Il Piano antenne del 2009 – spiega Coccetti – prevedeva un’altra area per l’impianto destinato a questa parte della città. La struttura doveva sorgere infatti vicino agli impianti sportivi di Corvia. L’amministrazione comunale di allora ebbe però la sensibilità di evitarlo". Lo spazio dovrebbe comunque essere di proprietà pubblica. Il terreno scelto è invece una proprietà privata, concessa per 20 anni. "E con una semplice autorizzazione edilizia, rilasciata con silenzio assenso, si dà il via ad un impianto così impattante, senza aver messo in campo una procedura partecipata. Non è possibile adottare procedure come quelle del silenzio assenso per queste antenne. Vogliamo vivere in un ambiente pulito e fuori dallo smog". Nutrita la delegazione dei consiglieri comunali. C’erano infatti Mario Gammarota (Foligno 2030), Claudia Minelli (Pd), Luciano Pizzoni (Patto X Foligno) e David Fantauzzi (M5S). Il tema dell’antenna è stato infatti portato anche in consiglio comunale.

Presentata dai consiglieri un’interrogazione indirizzata al sindaco Zuccarini e agli assessori competenti Barili e Cesaro. Annunciata anche la convocazione, sul tema, della Commissione Controllo e Garanzia, per il 16 febbraio, sempre alla presenza della parte istituzionale. "Vogliamo chiarezza sulla concessione data alla ditta che ha realizzato l’antenna – ha detto Gammarota – per capire come è andato avanti l’iter e le relative autorizzazioni Arpa".