Non studiano e non lavorano. Ecco lo Sportello per i giovani Neet

TERNI Apre lo Sportello d’orientamento nell’ambito del Progetto Neet, che si rivolge ai giovani fuori dal mando del lavoro, della scuola e della formazione. l progetto Neet in Zone Ten, promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Terni, riguarda tutti i Comuni della Zona Sociale 10. L’obiettivo, spiega Palazzo Spada, è "offrire opportunità concrete di lavoro e crescita personale ai giovani tra i 14 e i 35 anni, in particolare a quelli che sono fuori dal mondo del lavoro, della scuola e della formazione". Lo Sportello d’orientamento è il primo degli strumenti del progetto ad essere attivato: apre oggi nel coworking Bloom e sarà disponibile tre giorni a settimana (il mercoledì dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 12). Un operatore risponderà a tutte le domande sul progetto stesso e sulle opportunità per i giovani che si trovino nelle condizioni appunto di Neet, acronimo anglosassone che identifica chi non studia, non lavora, non segue programmi di formazione. Tipologia giovanile molto diffusa a Terni e in Umbria, con percentuali significative. Venerdì 19 alle 10, sempre al Bloom, è in programma il kick off del progetto, con la presentazione alle associazioni e agli stakeholders del territorio. Parteciperà anche l’assessore alle politiche giovanili Marco Schenardi (foto). Previste le possibilità di partecipare a dieci tirocini retribuiti in aziende del territorio; la realizzazione di un laboratorio d’impresa per sostenere le idee dei giovani Neet, una fiera del lavoro e l’attivazione di iniziative per la prevenzione del disagio giovanile nelle scuole. Il progetto Neet in Zone Ten è stato finanziato con 62.398 euro dalla Regione Umbria e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.