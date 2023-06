"Non spegnete la sicurezza" La Lega attacca la giunta sull’illuminazione pubblica

Da tempo si susseguono lamentele legate alla mancanza della pubblica illuminazione legate al caro bollette e alle necessità di risparmiare: dal centro storico a Tordandrea, da Santa Maria degli Angeli (a cominciare, ma non solo, dalla zona della stazione ferroviaria), alle altre realtà. Ora arriva l’appello della Lega: "Il Comune di Assisi riveda la delibera di giunta relativa allo spegnimento della pubblica illuminazione per alcune ore della notte". A chiederlo sono i consiglieri comunali leghisti Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli: "Abbiamo raccolto molte segnalazioni di cittadini preoccupati che chiedono a gran voce di ripristinare l’illuminazione pubblica negli orari notturni – spiegano –. Soprattutto nelle frazioni, ma anche nelle zone di Santa Maria degli Angeli, ci sono problemi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza rispetto ai quali il sindaco Proietti non può continuare a far finta di niente. La decisione di spegnere le luci era stata individuata nell’ambito del piano di riduzione dei consumi e delle emissioni determinato dall’incremento del costo dell’energia. Ora le priorità sono altre ed è arrivato il momento di tornare alla ‘normalità’. La sicurezza e il benessere dei cittadini sono di primaria importanza, è fondamentale che l’Amministrazione comunale di Assisi annulli la delibera di giunta per garantire un ambiente più sicuro. Altro fattore fondamentale riguarda il turismo: molti visitatori in questo periodo estivo si soffermano a passeggiare e a vivere la città fino a tarda sera. Una realtà turistica come Assisi dovrebbe essere fruibile senza condizioni di sorta, non possiamo permetterci di spegnere tutto a un certo orario e subire anche un danno d’immagine agli occhi di chi arriva da ogni angolo del mondo ad ammirare il nostro territorio".