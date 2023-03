Non solo incidenti Rivista la formazione dei vigili

Dai controlli stradali all’intervento in caso di incidenti, dalle verifiche in materia di edilizia e di tutela ambientale, agli aggiornamenti sulle normative che attengono la regolarità della presenza degli stranieri e la cosiddetta "riforma Cartabia" sono alcune delle tematiche che verranno affrontate nei corsi del piano formativo della Polizia locale dell’Umbria nell’annualità 2023-2024 approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche della sicurezza urbana e Polizia locale, Enrico Melasecche (foto). "I corsi - spiega l’assessore - saranno incentrati su priorità formative, individuate in seno al Comitato tecnico consultivo della polizia locale, così da corrispondere ai fabbisogni di formazione della polizia locale e allo stesso tempo rendere sempre più efficace e qualificata la risposta in materia di sicurezza stradale e urbana. Il Piano di formazione si inserisce in un quadro più ampio di azioni della Giunta, che è impegnata anche per aggiornare la legge regionale del 2005 adeguandola ai notevoli mutamenti e alle nuove sfide intervenuti in questi anni".