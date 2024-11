Non solo acquisti Casa capovolta, successo: "E ora una sfilata dalla parte delle donne"

Grande successo per la “Casa capovolta“, l’installazione presente per la prima volta in Umbria e che per circa un mese è stata davanti all’ingresso del Centro Commerciale Collestrada. "Sono stati quasi 15mila gli ingressi registrati in questo periodo. Grandi e piccini - riporta il direttore del Centro Roberto Lo Duca– hanno potuto vivere un’avventura divertente che ha ribaltato ogni prospettiva, immortalata con selfie e foto. Questa nostra scelta è stata molto apprezzata e ne siamo stati contenti. Il nostro obiettivo è rendere sempre più piacevole la frequentazione del Centro Commerciale organizzando per i nostri clienti sia iniziative di natura ludica, come una visita alla Casa capovolta, che servizi utili, come lo screening gratuito per il diabete, presente domenica scorsa in galleria, realizzato in collaborazione con Lions Club International distretto 108L – zona 9B e l’associazione Italiana Lions per il Diabete. Domenica 24 novembre, inoltre, dedicheremo una giornata contro la violenza sulle donne con un evento speciale dedicato alla sensibilizzazione che comincerà alle 17".

Il Centro commerciale, dunque, non è solo shopping e intratteniemntio, ma diventa anche un luogo di riflessione. Come detto, infatti, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in galleria si terrà una sfilata a tema empowerment femminile, in collaborazione con la scuola Ipsia Cavour Marconi. Seguirà, dalle 18, un evento dimostrativo di difesa personale Krav Maga con il maestro Mario Benedetti. Un momento per imparare tecniche pratiche di difesa personale e aumentare la propria sicurezza. Sarà un’occasione per riflettere e agire contro i prevaricatori.