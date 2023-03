"Non si strumentalizzi il tema della sanità"

UMBERTIDE - "La sanità non va strumentalizzata ". Lo afferma Umbertide cambia che aggiunge: "Capiamo la campagna elettorale, ma speculare sulla la sanità per interessi di parte, non è accettabile, per la delicatezza del tema che interessa tutti, per il rispetto di chi ci lavora e anche del grande impegno e contrasto delle opposizioni fuori e dentro il Consiglio comunale". E il consigliere Gianni Codovini a ricordare come in cinque anni l’opposizione abbia fatto "quattro presidi presso l’ospedale insieme ai consiglieri regionali scritto oltre 30 ordini del giorno, interrogazioni e mozioni, convocato un consiglio aperto e molti incontri pubblici, mobilitato l’intero territorio per proporre un chiaro programma che è la base del nostro progetto riformista alle prossime elezioni amministrative". La proposta di Uc è chiara: "Per mantenere e soprattutto potenziare i servizi ospedalieri del territorio si deve partire dall’unicità del presidio ospedaliero Umbertide-Città di Castello, con i suoi due stabilimenti, nei quali potrà operare anche il nuovo ospedale di comunità, diversificando servizi, attività e processi, configurandosi così come un Polo ospedaliero unico".