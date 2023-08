non si esclude il dolo

Vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari sono stati impegnati fino alla tarda serata di martedì per domare l’incendio che ha interessato alcuni ettari di terreno in località Montesca. Per circoscrivere le fiamme è stato necessario anche l’intervento dell’elicottero. Il rogo ha interessato diversi ettari di terreno, tra cui un uliveto; alcune abitazioni lambite dalle fiamme. Non si esclude l’origine dolosa.