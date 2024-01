"Non ne disponiamo"

TERNI "Non possiamo disporre del PalaTerni", lo precisa l’amministrazione comunale. "Comprendiamo le ragioni di Francesco Romano Bonizi (storico mestro di arti marziali ndr), consigliere anziano e docente nazionale IX Dan operante nel settore Fesik a Terni e provincia dal 1975 – continua l’esecutivo Bandecchi – , che voleva organizzare una manifestazione nazionale al PalaTerni. L’ufficio sport e l’assessorato hanno cercato in tutti i modi di trovare una soluzione, fermo restando il proprio limitato raggio di azione. Il Comune a tal riguardo intende specificare che non ha alcun diritto su questo impianto che è, come da convenzione stipulata dalla precedente amministrazione, nella piena disponibilità del concessionario per tutti gli aspetti gestionali. Il Comune può solo svolgere una funzione di collegamento tra le legittime richieste che arrivano dalle associazioni sportive e culturali e il concessionario. Il Comune, come da convenzione che ci siamo trovati a gestire, non ha alcun diritto sulle giornate di utilizzo della struttura, sulle eventuali priorità, sui costi. Al Comune spetta invece una funzione di monitoraggio affinché la struttura non sia oggetto di depauperamento, così come purtroppo avvenuto, sempre nel passato, per altre infrastrutture sportive". "Siamo certi - aggiunge l’amministrazione – che il concessionario arriverà quanto prima a una situazione di maggiore certezza ed operatività".