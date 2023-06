"Non l’ho colpito alla testa" Alessandra Galea ha risposto al giudice

di Luca Fiorucci

Si è difesa, per questo ha colpito il compagno. Non per uccidere. Lo aveva detto al pm che l’ha indagata per omicidio volontario, quando, nella notte tra sabato e domenica scorsa, era stata fermata dai carabinieri e quindi sentita dal magistrato. Lo ha confermato, ieri, davanti al gip del Tribunale di Ancona, nel corso dell’udienza di convalida del fermo. Alessandra Galea, 51enne originaria di Jesi e residente a Bettona, ha spiegato cosa è successo nella mattina di sabato in casa con il suo compagno Fausto Baldoni, trovato poi senza vita in serata, quando in casa sono entrati i vigili del fuoco, allertati dai fratelli dell’uomo che lo attendevano per pranzo, pranzo a cui non è mai andato.

"Ho rifiutato un approccio sessuale, mi sono solo difesa e non l’ho colpito alla testa" ha spiegato rispondendo alle domande del gip di Ancona, Sonia Piermartini, nel carcere pesarese di Villa Fastiggi, dove Galea si trova da domenica. La donna, accompagnata dal legale Franco Libori, da quanto si è appreso, la donna avrebbe riferito di non aver avuto alcuna intenzione di uccidere, né avrebbe ammesso di aver usato un abatjour per colpire alla testa il suo compagno, anzi ha raccontato di non essersi accorta che fosse ferito. Tanto da uscire di casa.

"Dopo aver respinto l’approccio sessuale, ho lasciato la casa per andare a trovare i miei figli", ha aggiunto. Sarà l’autopsia a chiarire come sia morto Baldoni. Una prima ispezione sul corpo del 63enne, agente di commercio di un’azienda di trasporti, avrebbe evidenziato ferite alla testa e una frattutra. Al termine dell’udienza il giudice si è riservato di decidere sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare. Secondo i suoi familiari, Baldoni temeva per la sua incolumità, tanto da aver nascosto i coltelli di casa e da stare spesso e volentieri chiuso in una stanza, con il timore anche che la donna lo volesse avvelenare. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito più volta la coppia litigare, ancora i familiari hanno sostenuto di aver interrotto i rapporti con lei perché non voleva sottoporsi a un percorso di cura. Circostanze che il legale della donna aveva smentito, negando che la donna si fosse manifestata come un soggetto pericoloso.