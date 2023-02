"Non immaginavo che Davide fosse lì..."

Una telefonata, il cane che abbia, un’ombra che gli sfugge davanti, lì dove aveva sentito il cane abbaiare, dove pensava potesse esserci il cinghiale a cui Davide stava dando la caccia. Piero Fabbri, 56 anni, indagato per la morte di Davide Piampiano in una battuta di caccia al Fosso delle Carceri, nel parco del monte Subasio, ha ricostruito davanti al gip di Firenze quello che è accaduto intorno alle 17 dell’11 gennaio: "Ho ricevuto una telefonata da Davide, mi diceva che il cane aveva stanato un cinghiale e lo stavano inseguendo. Sono uscito di casa e sono andato verso di loro, a circa 400 metri ho sentito abbaiare il cane e , avvicinandomi ancora, ha visto un’ombra, ho sparato pensando che si trattasse del cinghiale, invece era proprio Davide. Non immaginavo fosse lì". Fabbri, su disposizione del gip di Perugia, era stato arrestato per omicidio con dolo eventuale, gli atti erano stati trasferiti a Firenze per competenza, essendo la madre della vittima un giudice onorario a Spoleto. Con una sua ordinanza, su richiesta della Procura di Firenze, il giudice del capoluogo toscano ha riqualificato il reato, sostenendo che le presunte azioni di depistaggio messe in atto dall’indagato, di cui darebbero conferma le immagini della videocamera che Davide indossava, non avrebbero inciso sulla fine tragica del ragazzo. La ferita riportata dal 25enne, in base alla perizia medico legale, sarebbe stata comunque letale. Fabbri, rispondendo alle domande del gip durante l’interrogatorio, ha smentito di aver volutamente ritardato la chiamata ai soccorsi. "Ha spiegato al giudice di aver chiamato se non il 118 l’amico di Davide che era a caccia con lui, era sotto choc dopo aver scoperto quello che era successo" ha spiegato l’avvocato Maori. Il difensore di Fabbri ha depositato una consulenza balistica, risultato di un’attività di indagine difensiva che ha riportato sulla scena del ferimento lo stesso Fabbri, all’indomani della scarcerazione. Ora il 56enne ha l’obbligo di firma. Una perizia balistica e un sopralluogo con la formula dell’incidente probatorio è stata chiesta anche dalla famiglia della vittima con gli avvocati Franco Matarangolo e Francesco Maresca.