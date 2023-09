Non ha patente né polizza Supermulta da 6mila euro

Sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo superiore ai 6.000 euro. E’la sorte toccata a un cittadino albanese di 44 anni fermato dalla Polizia di Stato alla guida di un’automobile non assicurata e non revisionata; inoltre l’uomo non aveva mai conseguito la patente. Nello specifico agli operatori del Reparto Prevenzione Crimine, all’atto del controllo, è risultato sprovvisto di patente di guida, in quanto mai ottenuta. Gli agenti hanno poi constatato che il veicolo utilizzato era privo di copertura assicurativa e della prevista revisione periodica. Nei suoi confronti, oltre al fermo amministrativo del veicolo, sono scattate le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, per un ammontare complessivo superiore ai 6.000 euro. L’uomo è incappato nei controlli straordinari del territorio, nell’ambito di "Borghi sicuri", predisposti dalla Questura di Perugia in tutta la provincia con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti e le rapine. Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 130 persone e sottoposto a verifica 72 veicoli. Le verifiche hanno interessato anche gli esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori per accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa. Il servizio ha visto impiegate le volanti del Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche per prevenire furti e scippi.