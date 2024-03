’Non è un paese per madri?’, apre la mostra alla Sperelliana

GUBBIO – Anche il Comune di Gubbio celebra la Giornata Internazionale della Donna. Gli appuntamenti volti a farlo sono partiti già ieri sera, con l’inaugurazione della mostra itinerante “Donne reali, Corpi veri”, visitabile fino al 19 aprile. Domani 10 marzo, poi, si prosegue con l’incontro alle ore 12 dal titolo “Non è un paese per madri?” Politiche, benessere e diritti delle mamme in Italia, al quale interverranno Barbara Leda Kenny, esperta politiche di genere, coordinatrice di inGenere.it, Nina Gigante, giornalista, e Nadia Mosca. Il 15 marzo (ore 18:30) Jennifer Guerra presenterà il suo libro “Il femminismo non è un brand”, mentre il 21 marzo (ore 18:00) Alvaro Fiorucci presenta il suo libro “Il sangue delle donne”. Si chiude il 19 aprile con il monologo “Brutta. Storia di un corpo come tanti” di Giulia Biasi. Tutti gli eventi citati si svolgeranno presso la Biblioteca Sperelliana. "Tutta la comunità – sottolinea l’assessora Simona Minelli– è chiamata a partecipare attivamente, contribuendo a costruire un mondo in cui ogni donna possa essere libera".