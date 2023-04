Non è un paese per baby Umbria, popolo di anziani

Gli ultra65enni in Umbria il primo gennaio 2023 erano 228.908, circa cinquecento in più rispetto a un anno prima. Se la Liguria è la regione più anziana, con una quota di over 65 pari al 28,9% e una di ultra 80enni del 10,4% seguita dal Friuli-Venezia Giulia (26,9% e 9,1%), al terzo posto c’è la nostra regione che è passata dal 26,4% del 2021 al 26,8% del 2022 per gli anziani e al 9,2% per i grandi anziani.

L’ultima rilevazione dell’Istat nel rapporto ‘Indicatori demografici conferma ancora una volta come l’Umbria sia una delle realtà più longeve in Italia, ma allo stesso una di quelle che ha il tasso di natalità più basso. Rispetto a una mese fa sono dunque stati aggiornati i dati definitivi del 2022 che confermano un trend iniziato ormai nel 2008: sempre meno giovani e sempre più anziani, con la speranza di vita che cresce fino a 85,8 anni in provincia, la seconda più alta in Italia e l’età media che è di 48 anni.

L’altra faccia della medaglia è che c’è stato un ulteriore calo dello 0,2 per cento nell’età 0-14 anni: i bambini-adolescenti sono scesi sotto quota centomila (99.934), mentre un anno prima erano poco più di 102mila: in Umbria erano almeno 30 anni che non accadeva una fatto simile.

Ciò significa che solo una persona su 8 in Umbria ha meno di 14 anni. D’altra parte sono nate meno di 5mila persone (4.920) con un calo annuo del 6,2 per cento, mentre nel 2021 erano state 5.238 e addirittura quasi il doppio 15 anni (8.271 il dato del 2008), con l’età media del parto salita ormai a 32,4 anni (rispetto a 32,3 del 2021). Ma la questione demografica è un cane che si morde la coda: sempre meno giovani, sempre meno nascite.

"La struttura di una popolazione, al netto di guerre o pandemie, non muta mai velocemente – spiega Giuseppe Coco, ricercatore di Agenzia Umbria Ricerche –. Però questa evidenza non deve far dormire sonni tranquilli perché, come si suol dire, i giorni a volte scorrono lenti, ma gli anni volano veloci. E in pratica questo è quello che è avvenuto in Italia negli ultimi decenni per cui, dati alla mano, se nulla muta, ci avviciniamo sempre più ad un punto di non ritorno verso una insostenibilità demografica".

Come ci si dovrebbe muovere per cercare di contrastare il fenomeno? "Iniziare a ridurre drasticamente il fenomeno dei Neet, ovvero di quei giovani che non studiano e che non lavorano – spiega Coco - Favorire l’autonomia abitativa dei giovani per evitare che si rintanino nella casa dei genitori proprio negli anni più fertili. E ancora: agevolare l’occupazione femminile e delle madri in quanto solo con la presenza massiccia delle donne nel mercato del lavoro un’economia moderna può davvero crescere e potenziare i servizi per l’infanzia in modo da assicurare in particolare alle donne la possibilità di raggiungere il giusto equilibrio nel binomio casalavoro".

Oltre a queste misure, va previsto anche un sostegno economico significativo per i giovani che hanno voglia di avere figli, ma vi rinunciano perché sono alle prese con un mercato del lavoro che li costringe sia alla precarietà e sia a remunerazioni basse: il fatto da cui non si scappa è che c’è bisogno di far sì che l’avere figli non venga più percepito in Italia come una minaccia al mantenimento del proprio tenore di vita, ovvero allo scivolamento verso la soglia della povertà.

"L’assegno unico, nato nel marzo 2022 – continua Coco - per come è configurato, se da un lato è indubbiamente un ottimo strumento a contrasto della povertà delle famiglie, dall’altro non sembra avere quell’appeal tale da invogliare i giovani a non rinviarerinunciare (per sempre) al desiderio di maternitàpaternità. In concreto – conclude , se si vuole far convergere in un decennio la natalità italiana verso i livelli di Svezia, Francia, ecc., per chi scrive bisogna agganciare l’assegno unico ad un meccanismo di premialità crescente per chi fa più di un figlio".

M.N.