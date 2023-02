"Non ci sono i soldi, scordiamoci i dragaggi". La denuncia di Roberto Cocchini

"Cari abitanti del Trasimeno scordiamoci i dragaggi anche per il 2023 e forse per tanto tempo". Inizia così la missiva di Roberto Cocchini, amministratore del gruppo Trasimeno da tutelare, "la scusa utilizzata questa volta – continua – non è più quella di dire che mancano le autorizzazioni della Soprintendenza come fu detto nel 2022 ma che non bastano più i soldi perché ci sono stati i rincari. Ricordo che da aprile 2020 l’Unione dei Comuni del Trasimeno (cioè tutti i sindaci del bacino) che è l’Ente predisposto a fare questi interventi sul Lago, dispone della cifra di 3.860.000 euro, stanziati per fare varie opere tra cui proprio i dragaggi. Prima di iniziare i dragaggi devono essere fatte le vasche di decantazione dove tenere i fanghi estratti dal Lago per un certo periodo e poi essere smaltiti. Quindi, non vedendo l’ombra di nessun lavoro di costruzione delle vasche di decantazione, per certo i dragaggi non saranno fatti nemmeno nel 2023. Ma veramente pensate di potere andare avanti così? Il Lago è più basso dello scorso anno, questo vorrà dire che le darsene saranno impraticabili già ad inizio estate".

Il lago Trasimeno si interra mediamente da 3 a 5 millimetri all’anno, ciò vuol dire che dal 2003, anno di forte siccità, il fondale del Lago è salito di 6-10 centimetri. A parità di livello tra oggi e 20 anni fa, per esempio -100 cm, essendo salito il fondale su tutto il Lago mediamente di 6-10 cm, c’è meno acqua. "Poiché – la riflessione di Cocchini –1 cm di livello equivale a 1 Milione di metri cubi, quindi parliamo di 610 milioni di metri cubi di acqua in meno, tanta roba. I detriti che si accumulano sul fondo poi vengono spostati dalle onde e finiscono nelle darsene che vengono interrate".