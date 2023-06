"Non ci saranno tagli ai treni dei pendolari"

ORVIETO – Nessun allarme per i presunti tagli nel periodo estivo ai treni dei pendolari sulla tratta Orvieto-Roma. La notizia era stata data con toni allarmati dal consigliere comunale Franco Raimondo Barbabella, ma il sindaco Tardani smentisce ogni taglio. "Le preoccupazioni – dice – non sono supportate da fatti concreti. Le modifiche agli orari di cui si parla, a partire dal 12 giugno, sono infatti dovute ai lavori che interesseranno la tratta Bologna-Prato fino all’11 settembre come comunicato già a febbraio scorso anche al Coordinamento Pendolari Umbri. Per effetto di questi lavori i servizi Intercity saranno temporaneamente rimodulati fino a settembre per poi tornare alla configurazione ordinaria. Sono confermati complessivamente 20 Intercity al giorno a servizio della regione ai quali si aggiungono 4 treni periodici nel fine settimana. I lavori comporteranno l’instradamento temporaneo di 6 Intercity via Terni, sulla dorsale orientale Umbra, che avrà 14 collegamenti invece che 8. Alcune corse che non fermeranno temporaneamente a Orvieto saranno sostituite con il potenziamento del Regionale E’ quindi fuorviante la nota dei Civici X – ha proseguito il sindaco – che sostiene che non fermerà più nessun Intercity a Orvieto e tantomeno che saranno scelte definitive visto che si parla di rimodulazioni temporanee dovute ai lavori".