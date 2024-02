Nomnato il nuovo consiglio direttivo di Federcaccia

ORVIETO Si sono svolte lunedì le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della sezione comunale di Orvieto di Federcaccia. In questa occasione sono state evidenziate la volontà e la disponibilità al supporto di tutte le attività del mondo venatorio ed ambientale, compresa l’attenzione verso le leggi nazionali che verranno promulgate, o che sono già in vigore, per l’attuazione di tutte le possibilità che permetteranno il prolungamento del calendario venatorio. In particolare, Federcaccia ha sollecitato i propri associati ad "essere sempre propositivi e collaborativi al fine di dare un esempio di correttezza e rispetto delle leggi in vigore nelle attività venatorie e per quanto possibile dare esempio di rispetto alla natura. organo vitale della sopravvivenza dell’uomo". Nella riunione è stato nominato Nazzareno Desideri presidente, Claudio Gallinella vicepresidente e Stefano Franchi segretario. Il presidente, il vicepresidente e il segretario eletti hanno ringraziato il presidente uscente, Giampiero Cinti, per il prolifico lavoro svolto negli anni della sua presidenza. Per tale motivo il Consiglio ha ritenuto di riconoscergli la presidenza onoraria.