"Noi, vacanzieri per due giorni a Pompei"

Abbiamo fatto un viaggio con una notte da trascorrere fuori. Abbiamo una prof così innamorata di Pompei che, quando la dirigente ha esitato ad autorizzarci perché siamo “piccoli” - piccoli a chi??? - ha puntato i piedi e scommesso su di noi. Poi, però, ce l’ha fatta pagare perché ci ha dato da studiare tutto su Pompei: le fonti antiche, la mappa, le singole domus e i monumenti, così che alla partenza avevamo tra i bagagli cartelloni arrotolati per fare noi le spiegazioni. La città non ci ha deluso: anfiteatro, palestra dei gladiatori, foro, templi, terme, fulloniche, thermopolii fino alle latrine! Tutto ci ha entusiasmato! Però confrontandoci, quello che ha reso quest’esperienza indimenticabile è stato qualcos’altro: dormire fuori casa da soli per la prima volta; addormentarsi un po’ più tardi del solito; passare due giorni insieme ai compagni senza litigare; stare senza i genitori per due giorni; sperimentare l’autonomia; stare senza telefono la notte (le prof ce lo hanno tolto per ridarcelo al mattino) ed evitare le telefonate di controllo della mamma; la cena in autogrill con schiacciata mortadella stracciatella e pistacchio. La partita della Juve vista con gli amici; chiacchierare e scherzare nell’autobus.