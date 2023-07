"Noi, prigionieri dei lavori" Via Nazario Sauro: infuria la protesta dei negozianti

di Alessandro Orfei

Commercianti “in gabbia“ in via Nazario Sauro. La denuncia è di Confcommercio Foligno che, con il presidente Aldo Amoni, si fa portavoce della protesta di alcune attività commerciali da dieci giorni rimaste chiuse nel cantiere di rifacimento delle condutture. Sono il pub Ham Ham di Manuela Bastianelli, il Bar Sport di Claudio Angelucci, la macelleria di Roberto Mancini e l’Autocentro 3P di Tecla Pergolesi. La zona antistante è stata quindi interessata dai lavori delle condutture, ma l’area presenta la concomitanza di altri interventi, come i lavori nel parcheggio dei Canapè e in via dei Mille. Un combinato disposto che impedisce la sosta nelle vicinanze ai clienti che potrebbero recarsi a fare acquisti in quelle attività commerciali. Lavori pubblici annunciati, che portano però molti disagi a chi quotidianamente si trova ad alzare la serranda della propria attività.

"Vogliamo far sapere alla gente e vogliamo chiedere tempi certi sull’esecuzione dei lavori", spiega Amoni aggiungendo anche la richiesta di poter frazionare il cantiere, riducendo i disagi per gli esercenti. E soprattutto di avere tempi certi sulla conclusione. In questo momento c’è infatti chi parla di incassi ridotti ad un decimo. Chi, come l’attività di vendita e noleggio auto, non nasconde l’idea di andarsene a causa delle difficoltà sempre crescenti in quella zona, che hanno portato ad una riduzione dell’80 per cento delle vendite (il doppio senso inserito viene considerato tra i problemi). Nel caso della mobilitazione viene lamentata anche la mancanza di comunicazione adeguata. All’unisono le attività dicono che, se avessero saputo prima del cantiere e della situazione che gli avrebbe comportato, non sarebbe stata esclusa la chiusura per ferie, con l’obiettivo almeno di non sopportare le spese vive che ogni attività commerciale sopporta con le utenze di acqua ed elettricità. Trovatisi quindi alle strette, i commercianti hanno scritto al Comune e a Confcommercio.