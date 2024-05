Nodo, Scoccia ribadisce il sì ’Tutelati ambiente e residenti’

Il Nodo di Perugia "è un’opera strategica per decongestionare il traffico, un’infrastruttura che dovrà tener conto di tutte le scelte possibili a minor impatto ambientale e che dovrà garantire straordinarie attenzioni ai residenti delle aree interessate. Perugia deve guardare sempre avanti, deve essere la città del sì, non la città del no". Margherita Scoccia, candidata del centrodestra, ieri lo ha ribadito – non a caso – in un incontro con rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, Cna, esponenti del Comitato "Chi salverà Ponte San Giovanni?", della Proloco Ponte San Giovanni, della Consulta dei rioni e delle associazioni, insieme ad alcuni residenti di via Chiusi (con i quali si è parlato del Brt, ndr). Non una presa di posizione casuale, proprio all’indomani delle parole dell’avversaria, Vittoria Ferdinandi, alle prese con equilibrismi non semplici all’interno della sua coalizione per la questione del Nodo. Parole – quella della candidata di centrosinistra – che hanno fatto storcere un po’ il naso proprio alle associazioni di categoria, compatte nel sì all’opera stradale da mezzo miliardo di euro. "Noi siamo sempre favorevoli alla realizzazione e al potenziamento delle opere strategiche di mobilità che contribuiscono a migliorare i collegamenti della nostra città – ha detto Scoccia -, nella consapevolezza che occorre una visione complessiva. Per questo invitiamo gli altri candidati sindaco e le liste che li appoggiano a fare squadra perché, almeno per quanto riguarda lo sviluppo delle opere strategiche dovremmo essere tutti dalla parte di Perugia". Dopo aver ribadito l’importanza di aeroporto e Frecciarossa, la candidata ha chiarito la questione del taglio degli alberi di via Chiusi relativa a Brt: "Abbiamo sempre preferito le opere a più basso impatto ambientale, così è stato anche per il Bus Rapid Transit, il Metrobus, che collegherà la stazione di Fontivegge con Castel del Piano. Stanno iniziando i cantieri per la realizzazione del Brt, sistema di trasporto elettrico che ha ottenuto finanziamenti del Pnrr proprio per le caratteristiche di sostenibilità economica e ambientale che porta con sé. Su via Chiusi, proprio prestando attenzione a questi temi abbiamo condiviso con il Ministero una modifica al progetto".