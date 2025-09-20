Nodo pendolari, scettici i sindaci: "Attendiamo i dettagli della delibera"

I sindaci non si fidano delle garanzie giunte finora sul fatto che i treni usati dai pendolari non saranno spostati sulla linea lenta. "Accogliamo con favore l’annuncio della proroga al 2027 da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti delle deroghe al transito dei treni regionali sulla linea Direttissima Roma-Firenze ma, ad oggi, non cambia la situazione per i pendolari dell’Orvietano e della bassa Toscana e restano appesi i tanti interrogativi che avevamo evidenziato con la mobilitazione di oltre trenta sindaci nello scorso luglio". Così i sindaci di Orvieto, Roberta Tardani, e Chiusi, Gianluca Sonnini, commentando le dichiarazioni del presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti. "I nostri pendolari - spiegano – già vivono la situazione di pesante disagio che tutti gli altri avrebbero vissuto a partire da dicembre se Art non avesse concesso la proroga. Ci sono infatti Intercity e treni regionali, molti dei quali di competenza della Toscana, già spostati sistematicamente tutti i giorni sulla Linea Lenta. Attendiamo quindi di conoscere i dettagli della delibera di proroga per vedere se avrà effetti immediati anche su questa situazione, altrimenti si tratterebbe solo di una vittoria a metà che rischia di distogliere l’attenzione dai problemi di questo territorio ma soprattutto di penalizzarlo oltremodo. Per questo - continuano - torniamo a sollecitare Trenitalia affinché l’Intercity 598 torni a essere instradato sulla Direttissima, continuiamo a chiedere con forza alle Regioni Umbria, Toscana e Lazio di farsi promotrici di una strategia condivisa che preveda l’impiego dei nuovi treni regionali veloci anche sulle tratte che attraversano le nostre comunità e di un confronto con Trenitalia, Rfi e Ministero per un piano di medio-lungo periodo in grado di rafforzare i collegamenti ferroviari".