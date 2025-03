Nodo lottizzazione. Maggioranza spaccata

Il centrodestra attacca il Pd sulla lottizzazione di Madonna di Logo, maggioranza spaccata, intervengono anche Forza Italia e Sinistra Italiana. "Nell’ultima seduta del consiglio comunale – spiegano gli esponenti di centrodestra Bececco, Grifoni, Dottarelli, Profili, Cretoni ed Imbriani – si è discussa una osservazione ad una variante al Prg, parte strutturale, per avviare l’iter per concedere l’edificabilità di 10mila metri quadrati a un privato in una zona agricola nell’area di Madonna di Lugo, un’area già caratterizzata da insediamenti misti residenziali e produttivi, ma che presenta anche un’importante valenza culturale per la presenza di reperti di origine longobarda, che andrebbero tutelati e preservati". Il Partito Democratico in passato si era dimostrato fortemente contrario alla proposta ma, giovedì ha votato a favore. "Una scelta che appare priva di una motivazione chiara – scrivono ancora i consiglieri di opposizione - e che ha sollevato più di un dubbio". Il presidente del consiglio comunale, Marco Trippetti, ha giustificato questa inversione parlando di "senso di responsabilità" e della necessità di evitare possibili ostacoli nell’iter di approvazione del Prg. A differenza di altre occasioni, il Pd si è trovato isolato perché il Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto ed il consigliere Alleori hanno votato contro, rimanendo coerenti con le linee di mandato che parlano di bellezza, sostenibilità ambientale e zero consumo di suolo, mentre i consiglieri civici, fedeli al sindaco Sisti, si sono astenuti. Solo i consiglieri di "Insieme per Spoleto", Cintioli, Piccioni e la nuova entrata Loretoni, sono andati in soccorso al Pd, votando favorevolmente ma, nonostante ciò, il risultato è stato di 11 ad 11 e si dovrà rivotare. Sulla vicenda interviente anche il nuovo segretario di Spoleto di Forza Italia Francesco Falvoni: "Non possiamo che prendere atto di quanto sia in bilico l’equilibrio di questa amministrazione comunale. Il sindaco Sisti non vive la città e non conosce le esigenze dei cittadini". Ad intervenire sul caso è anche Alleanza Verdi e Sinistra di Spoleto che pur fuori dal consiglio comunale esprime il suo sostegno ai consiglieri di maggioranza Samuele Bonanni, Enrico Morganti (entrambi M5s), Maura Coltorti (Ora Spoleto) ed Enzo Alleori(Misto-Socialisti), che hanno espresso un voto contrario alla nuova lottizzazione, e al sindaco Andrea Sisti che si trova sotto l’attacco sconsiderato di parte della sua maggioranza".