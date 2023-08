Nodino, tutte le criticità I ’paletti’ del Comune "Impatto insostenibile"

E’ un lungo, lunghissimo elenco di prescrizioni, criticità e perplessità quello che i tecnici del Comune di Perugia hanno espresso sul Nodino, la bretella di sette chilometri tra Collestrada e Madonna del Piano che dovrebbe essere realizzata proprio dentro il bosco della frazione perugina. A distanza di qualche settimana infatti, ecco uno ad uno i pareri espressi dai vari dirigenti dell’amministrazione comunale che riguardano l’impatto sul verde, la rumorosità dei cantieri, il traffico, la biodiversità e chi più ne ha più ne metta. Un’opera di questa portata appare quasi ovvio che vada a ‘inficiare’ un equilibrio che in quella zona è già precario, ma a leggere i documenti – come più volte hanno sollevato i componenti del Comitato contro il Nodino – c’è davvero da restare perplessi: tanti sono infatti i paletti dei funzionari, anche se alla fine c’è stato il parere positivo all’opera.

Così ad esempio Roberto Regnicoli (Unità operativa Ambiente) scrive che "desta preoccupazione il tracciato in rilevato che rappresenta un’interruzione della continuità dei corridoi ecologici, che collegano fiume, aree di pianura e colline, riducendo la possibilità di mobilità della microflora, della microfauna e della mesofauna tellurica che ha grande influenza sulle proprietà biologiche del suolo. Tale discontinuità riduce peraltro le possibilità di mobilità della fauna selvatica terrestre e rappresenta un pericolo per gli utenti della strada per gli attraversamenti di animali della viabilità". Ma attenzione anche alla presenza della centrale di stoccaggio del metano cittadino, un tema che preoccupa molto i tecnici del Comune. "La distanza di sicurezza che la viabilità in progetto – scrive Daniele Volpi, (Energia e impianti) – dovrà rispettare dal serbatoio facente parte dell’impianto di stoccaggio più prossimo al tracciato stradale da realizzare, dovrà essere superiore a 50 metri". Poi c’è Margherita Ambrosi, che evidenzia in 10 punti i nodi della viabilità e le grandi criticità che avrà il cantiere in quella zona. A proposito dei mezzi di cantiere scrive che"l’utilizzo della viabilità locale in via sistematica e strutturale per l’approvvigionamento dell’avanzamento del fronte del cantiere e per la movimentazione dei materiali di risulta, ad esempio derivanti dagli scavi o per formazione di rilevati, sia assolutamente non sostenibile. Si evidenzia – aggiunge – l’inadeguatezza generale della viabilità locale a sostenere gli effetti diretti (usura del fondo, congestione stradale) ed indiretti (inquinamento acustico ed ambientale) del consistente transito dei mezzi pesanti che il progetto definitivo individua". Insomma, i problemi non mancano.

Michele Nucci