Nodino, il Comitato a Mattarella "Ci aiuti a tutelare l’ambiente"

Un appello al presidente della Repubblica e una serie di osservazioni ai Ministeri competenti per fermare il Nodino che prevede l’abbattimento di duemila alberi e il montaggio di più di mille pali di cemento. E’ l’ultima mossa del "Comitato Salviamo Collestrada" (anche a nome del Coordinamento di comitati associazioni e imprese "Sciogliamo il Nodo di Perugia", che raccoglie 23 associazioni tra cui FAI Umbria, Italia Nostra Perugia, Legambiente Umbria), in merito al progetto definitivo dell’opera stradale tra Collestrada e Madonna del Piano. Le osservazioni sono state inviate "affinché siano rispettate le vigenti normative in materia di tutela dell’ambiente e del territorio nell’interesse della collettività e delle future generazioni". Ad esempio il Coordinamento ha segnalato che nella parte centrale della Zona Speciale di Conservazione del Bosco di Collestrada verranno realizzati 1.157 pali in cemento di diametro 120 centimetri e profondità 15 metri dopo aver tagliato, solo in questa area, circa 2.000 alberi. A tal fine il Comitato e il Coordinamento chiedono che "il progetto sia sottoposto a nuova procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e nuova Via in considerazione del tempo trascorso e della mutata normativa vincolistica con modificate classificazioni dei territori interessati".

E che nell’esame del progetto definitivo "sia presa in considerazione la revisione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavi in considerazione della localizzazione dei cantieri e degli assurdi percorsi indicati per la movimentazione dei materiali e quindi vengano posti in essere tutti i necessari controlli ed eventualmente assunti i conseguenti provvedimenti affinché siano rispettate le vigenti normative in materia di tutela dell’ambiente e del territorio. Data l’urgenza per l’iter in corso e le gravi conseguenze che queste mancanze ed omissioni nell’analisi e nella progettualità dell’opera possono causare al territorio e alla collettività, il Comitato e il Coordinamento si sono rivolti anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella tramite un accorato appello per far rispettare anche quanto previsto dall’articolo della Costituzione, sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.