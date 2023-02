Nodino, 119 espropri per centinaia di ettari

Migliaia di metri quadrati per un totale di 119 espropri che vedono coinvolti enti pubblici, privati cittadini, aziende agricole e terreni quasi tutti dedicati a colture, oliveti e bosco. Prende il via l’operazione "espropri" per la realizzazione del Nodino di Perugia, la bretella a quattro corsie di circa 7 chilometri che dovrebbe collegare Collestrada a Madonna del Piano e consentire – in teoria – di alleggerire il traffico sul tratto che va da Collestrada a Ponte San Giovanni.

Da ieri infatti sono stati pubblicati gli atti del progetto definitivo nel sito di Anas, che annuncia come ci sono 60 giorni per presentare osservazioni al progetto che fin qui è costato oltre dieci milioni di euro. E andando a scorrere l’elenco dei proprietari, si trovano alcune curiosità. Intanto che verranno espropriati al Comune di Perugia oltre 70mila metri quadri di superficie (pari a circa cinque campi di calcio), che nel Prg sono classificati quasi tutti come terreni seminativi e una piccola parte di bosco ceduo (171 metri quadrati). Una fetta di circa 30mila metri quadrati sarà espropriata alla società agricola La Margherita mentre quasi 40mila saranno sotratti a terreni di proprietà del Nobile Collegio del Cambio. Anche per la ’Ceu’ costruzioni elettromeccaniche umbre, c’è in atto un esproprio di più di 20mila metri quadrati, così come alla Mc Servizi. Questi sembrano essere i principali soggetti coinvolti dall’operazione. Tra i nomi conosciuti anche quello dell’ex consigliere regionale, Attilio Solinas: in un suo terreno è previsto un esproprio di circa 3mila metri quadri. Poi duemila metri di esproprio di vigneto all’azienda Agito, con ampi appezzamenti poi appartengono al Demanio e ad Anas stessa. Coinvolto infine in piccola parte anche il Comune di Torgiano.

Le opere principali che costituiscono l’intervento sono una galleria naturale per uno sviluppo di circa 1,2 chilometri, un’altra artificiale come da prescrizioni in ambito Collestrada di circa 800 metri e un viadotto di circa 400 metri sul Fiume Tevere, oltre alla realizzazione dei due svincoli di inizio e termine della bretella. Senza dimenticare che se tutto filerà liscio l’opera sarà completata nel 2035, con un costo stimato ad oggi di circa 450 milioni.