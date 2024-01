Nodi sugli interventi immobiliari. Pressing verso Regione e Comune

ORVIETO Appena dato il via ufficiale agli interventi immobiliari per la sanità orvietana, già si registrano due problemi che rischiano di far allungare i tempidi realizzazione. La prima grana è quella relativa all’ampliamento e all’ammodernamento del pronto soccorso dell’ospedale che è considerato molto importante in funzione di una riqualificazione del Santa Maria della Stella. L’intervento prevede l’abbattimento della rampa di cemento che ora garantisce il collegamento esterno tra il reparto ed il piazzale dell’ospedale, dal momento che si conta di spostare i locali del pronto soccorso, ma il preventivo fatto da un’azienda per l’eliminazione della rampa è di ben mezzo milione e questo costo rischierebbe ora di ritardare l’avvio dei lavori, finanziati con fondi del Pnrr. L’altra questione è quella dei problemi che si prospettano per la realizzazione della casa di comunità e dell’ospedale di comunità, che dovrebbero teoricamente essere consegnati a giugno 2026, per un investimento di circa otto milioni. Il Tar ha riammesso una azienda che era stata esclusa dall’appalto e ora i tempi potrebbero dilatarsi. L’allarme viene sollevato dall’associazione Prometeo. "Una tragica decisione di Regione e Comune ha individuato nell’ex ospedale il luogo di casa e ospedale di comunità, con i disagi che sono facilmente immaginabili nella gestione del traffico proveniente da tutto l’Orvietano e della relativa sosta. Ma tant’è, ormai il danno è fatto, bisogna andare avanti. E quindi vogliamo informazioni, in rispetto del principio della trasparenza. Vogliamo sapere dalla Regione:quando potranno realmente essere aggiudicati i lavori, perché ci si è ridotti all’ultimo giorno utile,se i lavori potranno essere ancora conclusi entro giugno 2026, data prevista dal Pnrr,se i fondi utilizzati saranno ancora quelli del Pnrr, se è stata prevista l’organizzazione transitoria per evitare che i cittadini debbano pagarsi da soli le prestazioni, come si provvederà alla dotazione di arredi, macchinari, personale. Vogliamo sapere dal Comune se ha predisposto il piano di viabilità di sua competenza, quanto costa questo piano e dove saranno reperiti i fondi necessari, se non ritiene che tali importanti scelte debbano essere partecipate alla cittadinanza" dice l’associazione.

Cla.Lat.