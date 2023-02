“No“ di Italia Nostra

ORVIETO Si tenta di erigere qualche barricata contro il parere favorevole al progetto del grande parco eolico da sette pale, alte duecento metri, emesso dalla commissione tecnica regionale in sede di Valutazione di impatto ambientale. L’associazione Italia Nostra che sta cercando di far valere la presenza in quel territorio, a cavallo tra Orvieto e Castel Giorgio e a due passi dal lago di Bolsena, di importanti insediamenti archeologici e storici la cui tutela viene ritenuta del tutto incompatibile con la presenza delle pale eoliche. "Tre pale eoliche-sostiene l’associazione- ricadono in un perimetro inferiore ai tre chilometri da beni culturali tutelati dalla legge come il castello di Montalfina, il complesso di Montiolo, la necropoli di Laguscello, Borgo Pecorone, palazzo Simoncelli e la casa parrocchiale a Torre San Severo".