’No’ del M5S al candidato del Pd. Barcolla l’alleanza “progressista“

Il candidato sindaco Marco Mariani, proposto dal Pd al tavolo della coalizione progressista, non passa il giudizio del M5S. L’assemblea territoriale dei pentastellati, riunita lunedì sera, ha detto ’no’ al nome dell’avvocato, ritenendo il fatto che sia stato vicesindaco negli anni ’80, un limite invalicabile alla condizione imposta nella “trattativa“, ovvero quella di escludere gli ex amministratori e quindi tutti coloro che hanno ricoperto, nel corso degli anni, incarichi di sindaco, vicesindaco o assessore. La decisione sarà comunicata e argomentata questa sera, nel tavolo di coalizione convocato, e si capirà come andare avanti. Nella riunione della scorsa settimana, quando il Pd aveva formalizzato la propria proposta con l’ok di Foligno 2030 e Patto, i Cinque Stelle avevano preso tempo, rimandando la decisione all’assemblea, pur esprimendo perplessità sul ‘mancato rispetto dei requisiti’ che avevano richiesto. Questo fatto, a quanto pare, è risultato un limite invalicabile per i Pentastellati folignati. Le strade che si aprono ora sono tre. Mariani potrebbe ritirare la propria disponibilità, nel caso in cui questa fosse stata condizionata alla presenza dei Cinque Stelle in coalizione. Potrebbe essere il Pd a ritirare la candidatura di Mariani, che pure al tavolo aveva riscosso un consenso abbastanza trasversale. In questi due casi IL M5S potrebbero rimanere al tavolo, con il quale ha già ampiamente lavorato sul programma. Se invece il veto su Mariani dovesse essere inaccettabile per il Pd e gli alleati, l’alleanza ‘progressista’ potrebbe spaccarsi e prendere strade diverse. Nulla è ancora detto, tanto più che un’altra voce critica su Mariani era stata quella di Foligno in comune che, pur parlando di perplessità, aveva richiesto (come fatto con gli altri candidati messi in campo) di incontrare Mariani per approfondire insieme i punti programmatici elaborati negli ultimi mesi. Il faccia a faccia è previsto oggi. Sul tavolo, ancora, ci sono i candidati di Foligno in comune (Diego Mattioli), Patto x Foligno (Andrea Luccioli) e M5S (David Fantauzzi).

Alessandro Orfei