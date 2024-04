"No all’inceneritore" . In piazza 400 persone

Un lungo corteo a distanza di 30 anni esatti dall’ultima grande manifestazione di protesta di Piazza, una mobilitazione di 400 persone con un unico obiettivo: no all’inceneritore previsto dal piano regionale dei rifiuti e sì all’ospedale della Media Valle del Tevere. È quanto hanno organizzato domenica mattina, in collaborazione con i sindacati ed altre associazioni di cittadini, i comitati di difesa dell’Ospedale della Media Valle del Tevere ed il comitato "Non bruciamo il Futuro", nato a seguito della decisione della Regione di chiudere il ciclo dei rifiuti mediante la costruzione di un nuovo inceneritore. La manifestazione, mirata a protestare contro le scelte della politica regionale e locale in tema di sanità e gestione dei rifiuti, è partita dal Tempio della Consolazione fino ad arrivare a Piazza del Popolo dove, presso la Sala vetrata del Comune, rappresentanti di comitati e tecnici hanno fatto il punto della situazione e spiegato le ragioni della protesta. "Un inceneritore in Umbria non è necessario – spiega il presidente del Comitato "Non bruciamo il futuro" Alfio Fiacca – dovrebbe smaltire 160mila tonnellate di rifiuti, ma l’Umbria in questo momento ne produce 120.000. Vogliamo piuttosto che si investa sulla differenziata: la nostra zona vanta una percentuale molto buona, dal 60% al 70%, ma ci sono aree come Foligno e Spoleti ferme al 40%. Sensibilizzando tutta l’Umbria, si ridurrebbe la parte residua da bruciare". La missione del Comitato è quella di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini di buona volontà, uniti dall’amore per il territorio, per sostenere nuove politiche di riciclo, di riuso e di consumo consapevole. "Sosteniamo interventi green e non interventi obsoleti - aggiunge - la Comunità europea sta finanziando società che andranno a fare riciclo del tessile: se venisse incentivato ciò, potrebbe incidere in maniera determinante raggiungendo il 90%. Viceversa un inceneritore di tali dimensioni metterà solo a rischio la salute, la qualità del cibo e dei prodotti agricoli locali, danneggerà l’economia e il settore del turismo, azzererà il valore delle case".

