“No“ all’aumento Tari e all’impianto fanghi

TERNI - Doppio “no“ del Comune sbattuto sul tavolo dell’Auri: all’impianto di essiccamento fanghi di Maratta e all’adeguamento tariffario della Tari. Il sindaco Stefano Bandecchi (nella foto) e il vice Riccardo Corridore hanno convocato una conferenza stampa urgente a Palazzo Spada per spiegare i due “no“; a margine non sono mancate bacchettate all’Ater per i mancato taglio dell’erba e all’Osl per un dissesto che continua a rimanere tale. Primo “no“ all’aumento del 15% che sarebbe stato richiesto da Orvieto Ambiente, partecipata Acea, all’Asm, con riflessi inevitabili sulla tariffa. "Abbiamo verbalizzato il voto contrario del Comune di Terni – spiega Corridore- e il punto è stato rinviato. Gli assessori stanno ora approfondendo il contratto con Asm". Altro “no“ all’aumento del 25% dell’impianto di essiccamento fanghi di depurazione a Maratta. "Abbiamo espresso voto contrario evidenziando le gravi criticità ambientali di cui già soffre Terni – continua il vicesindaco – , che non può sopportare il passaggio di altre migliaia di Tir per il trasporto fanghi. La delibera è stata rimandata all’assemblea dell’Auri, quindi possiamo dire che il progetto è stato bloccato". Bandecchi: "I ternani saranno mena amati in Umbria da stasera ma respireranno meglio e avranno più dignità, quella di un Comune che vuole rialzare la testa. Non escludiamo che in futuro questo impianto, in massima sicurezza, possa arrivare qua, ma l’importante è che arrivino anche 3-400 milioni per i ternani. Qui si può fare tutto, a patto che ci siano benefici per i cittdini. Ci metteremo di traverso a tutto ciò che non darà soddisfazione al territorio". "Assai discutibile - è stato sottolineato –che la Regione non abbia preteso la Via, censurabile anche il contegno della Regione Umbria che ha ritenuto perfino di chiedere un finanziamento Pnrr per tale impianto: su Terni domanda milioni di euro per l’ennesimo polo rifiuti; per altre comunità locali, invece, li utilizza per vere finalità di valorizzazione culturale, turistica, urbanistica, economica".