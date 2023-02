"’No’ all’accorpamento del distretto sanitario"

"L’accorpamento del distretto sanitario di Orvieto con quello di Terni avrebbe come conseguenza uno scadimento nei livelli di assistenza riservati ai cittadini". Lo sostiene l’associazione Prometeo che si sta battendo a favore dell’ospedale e della sanità territoriale. "Il distretto sanitario è il motore della medicina territoriale – dicono i responsabili di Prometeo –, si tratta infatti dell’articolazione territoriale e organizzativa della unità sanitaria locale per lo svolgimento delle attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, alle cure e alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse della unità sanitaria locale stessa e degli enti locali". Prometeo spiega infatti che serve una valutazione attenta dello stato di salute della popolazione, vicina ai bisogni della stess, e l’attività del distretto è fondamentale in quanto centro di riferimento per l’accesso a tutti i servizi erogati e deputato al perseguimento dell’integrazione fra le diverse strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali presenti sul territori, compresa l’organizzazione della medicina territoriale.

Il piano sanitario regionale presentato dalla Giunta Tesei giustifica la riduzione dei Distretti da 12 a 4 asserendo che in Umbria c’è una forte disomogeneità nelle modalità di erogazione delle prestazioni, conseguenza della eccessiva frammentazione distrettuale e, quindi, serve un cambio di prospettiva verso un sistema sanitario "più vicino" alla comunità, in grado di garantire "equità" . "Come si fa a realizzare un sistema sanitario più vicino alla comunità, quando se ne allontana il governo?", si chiedono dall’associazione.