"No alla logica del profitto". Confronto tra Landini e il vescovo Sorrentino

"Per Giuseppe Toniolo l’economia ha al centro l’uomo: bisogna organizzarla in modo che l’uomo sia servito, sia nell’economia accompagnato e da essa valorizzato. Tutta l’economia ha senso se l’uomo cresce. Il lavoratore è l’uomo che si esprime in tutte le sue potenzialità e in armonia con il contesto sociale: ne deriva una società più bella, una società pacifica". Così il vescovo Domenico Sorrentino in occasione della presentazione del suo libro "Economia Umana, la lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica". Presentazione, organizzata dalla Cgil Umbria, che ha visto la partecipazione di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil: un momento di riflessione per ribadire che la centralità della persona e in particolare della persona che lavora è l’elemento che lega oggi il pensiero sociale della Chiesa e quello di un’organizzazione sindacale come la Cgil. in cui vediamo purtroppo crescere conflitti e muri, dobbiamo costruire ponti e parlare di pace - ha detto Maurizio Landini -. E io vedo sempre più legami tra pensieri, con storie anche profondamente diverse, che vogliono restituire centralità alla persona, a partire dal lavoro. Questo significa non solo rivendicare diritti, salario e dignità, ma poter partecipare alle decisioni sul senso e sulla finalità di quel lavoro, significa mettere in discussione un sistema economico come il capitalismo finanziario che oggi governa il mondo e ribellarsi alla logica della guerra e del riarmo, spostando risorse e tecnologie dai sistemi di morte a quelli di vita e di progresso". Intervenuti Melania Bolletta, studentessa dell’Università degli Studi di Perugia, Maria Rita Paggio (Cgil dell’Umbria), Paolo Mirti (assessore del Comune di Assisi) e la giornalista Marina Rosati. Maurizio Baglioni