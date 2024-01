“No“ alla galleria. Partecipata assemblea

SANT’ANATOLIA DI NARCO

Oltre al secco ’no’ e alla diffida all’Anas per la realizzazione della galleria sulla strada delle Tre Valli, in occasione dell’assemblea del Comitato Patrimonio Valnerina è emerso che l’osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l’illegalità chiede un approfondimento e una verifica degli appalti alla Commissione regionale antimafia, alla Prefettura e all’ufficio speciale per la ricostruzione. Un centinaio di persone ha partecipato all’assemblea, convocata dal Comitato per informare gli abitanti della Valnerina circa i nuovi progetti stradali che Anas in accordo con la Regione ha intenzione di realizzare nel territorio della valle. Il Comitato ha detto a chiare lettere che non è contro la modernizzazione, ha riconosciuto che "c’è necessità di sviluppo economico, ma questo non deve minimamente mettere a rischio la bellezza del territorio che dobbiamo tutelare e custodire, perché il punto di forza della Valnerina è proprio il territorio, apprezzato per la sua bellezza quasi incontaminata". A illustrare nei dettagli il progetto stradale l’ingegner Riccardo Modestia, che in modo chiaro ha spiegato come nelle intenzioni di Anas "ci sia la volontà di trasformare la statale 685 in una strada di categoria C2. Tutto ciò con nessun beneficio per gli abitanti della valle". Durante gli interventi si è parlato anche di sviluppo sostenibile e di turismo lento, con l’auspicio di conoscere l’opinione dell’ assessorato regionale al turismo circa l’impatto del progetto stradale,dal punto di vista ambientale. L’assemblea è stata ignorata dagli assessori regionali. Gli unici politici presenti, l’assessore del Comune di Sant’Anatolia di Narco Anna Corti, il consigliere regionale Thomas De Luca, l’assessore del Comune di Scheggino, Stefania Mercantini.