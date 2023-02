’No’ alla chiusura dello sportello bancario Il Centro sociale scrive a prefetto e sindaco

TERNI “Rivolta“ contro la chiusura dello sportello bancario, l’unico di una vasta area del territorio. Il Centro sociale Polymer "esprime preoccupazione per la prossima chiusura dello sportello di Banca Intesa di via Narni". "Il presidente, Marcello Bizzotti - sottolinea il Cesvol – , facendosi portavoce delle preoccupazioni degli abitanti del quartiere dell’estrema periferia sud della città, ha scritto al prefetto Giovanni Bruno e al sindaco Leonardo Latini sollecitando il loro intervento per far recedere l’istituto bancario da questa decisione, che penalizzerebbe soprattutto gli anziani e i più fragili".

"Si tratta dell’unico sportello bancario a disposizione di una vasta zona che va dal quartiere Cospea fino a Ponte San Lorenzo e da Collescipoli a Vascigliano di Stroncone - sottolinea Bizzotti – . C’è preoccupazione per le conseguenze che questa scelta avrà sulla popolazione, specialmente anziana. Nel nostro quartiere ci sono tantissimi anziani che hanno difficoltà a spostarsi per raggiungere lo sportello di corso Tacito.

Senza contare che in questo quartiere, dove i servizi sono già carenti, ci sono situazioni di isolamento ed emarginazione. Facciamo appello alle istituzioni perché si scongiuri la chiusura dello sportello bancario di via Narni".