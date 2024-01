No al ’terzo polo ospedaliero’. City Forum incalza il sindaco

SPOLETO Il City Forum chiede al sindaco Andrea Sisti (foto) di impugnare la delibera di Giunta regionale sul terzo polo ospedaliero Foligno-Spoleto-Valnerina. I rappresentati delle associazioni cittadine hanno incontrato di recente il sindaco Sisti per capire quali sono le sue intenzioni a proposito del progetto “terzo polo regionale ospedaliero“. Il City forum tra l’altro chiede al sindaco di notificare ufficialmente a Ministero e Regione l’assoluta contrarietà di Spoleto al progetto terzo polo e la diffida a non far compiere dalla Asl gli atti di smantellamento del “San Matteo“, ma anche di impugnare giudiziariamente (i termini stanno correndo) la delibera della Regione del 28 dicembre scorso sulla riorganizzazione ospedaliera che fa di Spoleto l’unico Dea cancellato. Il sindaco inoltre, sempre secondo i rappresentati delle associazioni, deve esigere un incontro con la governatrice Tesei e l’assessore Coletto per trattare una radicale revisione di quanto deliberato e il ripristino immediato dei reparti di Nascita e di Emergenza-Urgenza. Secondo il City Forum le risposte del sindaco "sono state evanescenti, asserendo che i deliberati regionali non avrebbero valore senza il piano sanitario regionale". Il City Forum, "libero da ogni vincolo politico, è stato sempre pronto a dialogare con Regione, Comuni e partiti, ma è pronto ad invitare i cittadini ad insorgere ancora contro la spoliazione del San Matteo degli Infermi di Spoleto".