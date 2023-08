"No al taglio degli alberi in via XXIV Maggio"

GUALDO TADINO – "L’Amministrazione comunale sta per compiere l’ennesima scelleratezza: l’abbattimento degli alberi in via XXIV Maggio in nome dell’eliminazione delle barriere architettoniche". Lo afferma il consigliere della Lega, Alessia Raponi: riconosce il "diritto" di attraversare le vie senza ostacoli, "l’abbattimento delle barriere è sinonimo di civiltà, inclusione, equità e solidarietà, ma occorre anche un buon cervello per far sì che venga esercitato nella maniera opportuna", senza "sacrificare altri esseri viventi, gli alberi". Dopo aver visionato gli atti di parte dei lavori, denuncia la troppa fretta dell’ente: "Un’amministrazione competente e preparata trova soluzioni per far convivere i diritti di tutti: delle persone con bisogni speciali e degli altri cittadini, tutelando gli alberi, la loro storicità, evitando un danno ambientale e sanitario". Sul tema ci sono altre prese di posizione di associazioni e privati, in difesa degli alberi. L’amministrazione ha annunciato la volontà di attuare il primo stralcio di ripiantumazione urbana mettendo a dimora 500 alberi, con una spesa di 40 mila euro. Martedì terrà una conferenza sul piano.

Alberto Cecconi