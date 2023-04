"No al progetto del parco eolico" Sit-in di protesta sotto la Regione

ORVIETO – Sit in di protesta, oggi, di fronte alla sede del Consiglio regionale per ribadire la contrarietà al progetto del grande parco eolico da realizzare sull’altopiano dell’Alfina. La parola finale spetterà a breve direttamente al Governo di Giorgia Meloni. Maurizio Conticelli, dell’associazione Amici della Terra e tra i promotori dell’iniziativa, ribadisce che "E’ necessaria una presa di consapevolezza da parte della politica per contrastare i progetti di inutili quanto devastanti impianti eolici che stanno trasformando la Tuscia viterbese in una vasta zona industriale". L’impianto eolico in questione sorgerebbe in realtà tutto in territorio umbro, seppur al confine con il Lazio del nord e con le sette mega pale eoliche, alte oltre duecento metri che saranno visibili sia da Orvieto che dal vicino lago di Bolsena. Dati i pareri discordi del ministero della Cultura che ha bocciato il progetto e quello del ministero dell’Ambiente, che lo ha approvato l’ultima parola dovrà infatti arrivare da Palazzo Chigi. Parere favorevole è stato peraltro espresso dalla stessa Regione.