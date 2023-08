No al Nodino, la carica dei 15mila Le venti associazioni all’attacco "Non risolverà il problema-traffico"

Sono arrivate a quota 15mila le firme contro la realizzazione del Nodino, la bretella di sette chilometri ‘parallela’ alla E45 che dovrebbe svilupparsi nel tratto fra Collestrada e Madonna del Piano. Un tema ancor più ‘caldo’ in questi giorni di cantieri lungo il tratto della E45 a ridosso di Ponte San Giovanni.

Ad aggiornare i numeri sono le oltre 20 associazioni radicate ed impegnate ogni giorno sul territorio perugino, che ricordano come le sottoscrizioni siano state raccolte sulla piattaforma change.org. Associazioni che si riuniscono in un unico Comitato, ("Sciogliamo il Nodo di Perugia") che ribadiscono e ribattono a quanto affermato nei giorni scorsi dall’assessore regionale, Enrico Melasecche, su alcuni argomenti inerenti il progetto. Il comitato, che cita per ogni tema la documentazione del progetto definitivo, ricorda innanzitutto che "il Nodino non risolve il problema del traffico tra Ponte San Giovanni e Collestrada. Con questa opera, come spiega Anas nella sua relazione, non ci sono modificazioni di sorta sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia, sia per i mezzi leggeri che quelli pesanti".

Questo è uno dei principali argomenti su cui le associazioni battono con forza per ribadire quanto poco utile sarà quest’opera. Ma non c’è solo la questione traffico, ma anche quella dell’impatto ambientale che sarà davvero devastante per tutta l’area interessata. A cominciare dal bosco di Collestrada.

"L’assessore Melasecche nel suo intervento di alcuni giorni fa – ricorda il Comitato – aveva detto che per quanto attiene la questione sollevata circa la presunta sottrazione di circa duemila alberi, le nostre affermazioni risultavano palesemente false. La verità – ribadiscono le associazioni –è che l’area boschiva che interferisce con la realizzazione della galleria è di 4,35 ettari, che richiederà l’abbattimento di 4.400 alberi sani di circa 30 anni". "L’assessore ha inoltre detto che ‘le lavorazioni non interessano affatto la parte centrale di tale Zona Speciale, intesa come la parte caratterizzata dalla presenza degli habitat naturali oggetto di specifica tutela’.

Ma anche questo - secondo il Comitato che cita la documentazione allegata al progetto - non corrisponde a verità. Al centro della Zona Speciale di Conservazione ed a ridosso (pochissimi metri) dell’Area Habitat sarà realizzata il tratto della galleria con ‘protesi’ che necessita di sbancamenti e consolidamenti palificati realizzati con oltre 1.157 pali di cemento infissi a 15 metri di profondità, ognuno del diametro di 120 centimetri. E inoltre per realizzare la galleria naturale sono previste cariche esplosive ogni 36 ore, senza saperne valutare gli effetti all’imbocco e sull’avifauna che caratterizza l’adiacente Ansa degli Ornari". Insomma di temi da dibattere ce ne sono, eccome. E la battaglia non finisce qui.