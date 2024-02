"No ai motori sui sentieri". Il Parco del Subasio si schiera insieme a quattro sindaci

Dopo la presa di posizione dei frati conventuali, anche il Parco del Monte Subasio si schiera, con una presa di posizione di quattro sindaci, contro la circolazione dei mezzi a motore sui sentieri naturalistici disciplinata da un emendamento alla legge 28 approvato in sede di bilancio regionale. A sostenerlo sono il sindaco di Assisi Stefania Proietti, nonché presidente dell’Associazione che gestisce il Parco, il sindaco di Spello Moreno Landrini, il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi e il sindaco di Valtopina Gabriele Coccia, tutti sindaci di territori che insistono sull’area del Parco del Subasio. Diverse le motivazioni alla base di questa ferma contrarietà: una questione di rispetto dell’ambiente, poi le ripercussioni anche economiche sul sistema turistico regionale.

"Non è concepibile – spiega il sindaco di Assisi – prevedere una normativa che favorisce l’inquinamento dei mezzi motorizzati in aree naturalistiche e protette dai vincoli paesaggistici e che causa un notevole danno ai terreni ed alla vegetazione ed un forte disturbo alla fauna. È un errore clamoroso decidere atti che vanno nella direzione di non proteggere l’ambiente, lo è ancora di più nella nostra realtà che ha fatto e fa del suo paesaggio un punto di forza dell’offerta turistica e in particolare dei cammini e dei sentieri che attraversano i nostri territori". I quattro sindaci dell’Associazione Parco del Monte Subasio rivolgono un appello alla Regione affinchè ci sia presto un ripensamento "per evitare danni seri che compromettono la sostenibilità ambientale e lo sviluppo di un intero territorio legato al turismo. Sullo stesso tema era intervenuto fra Jorge Fernandez, della Statio Peregrinorum del Sacro Convento chiedendo un passo indietro sull’emendamento.