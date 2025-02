’No’ agli impianti eolici. Petizione in Regione

FOLIGNO Al via nella seconda commissione della Regione l’iter della petizione contro gli impianti eolici industriali nell’Appennino. Il titolo del documento è ‘No agli impianti eolici nell’Appennino. Difendiamo l’Umbria cuore verde d’Italia’, ed è stata sottoscritta da cittadini residenti a Foligno, Trevi, Sellano, Valtopina, Nocera Umbra e Gualdo Tadino. La petizione nasce, come viene evidenziato nel documento, dopo la presentazione "solo nell’ultimo anno di otto progetti di impianti eolici di grandi dimensioni" che andrebbero ad interessare l’area appenninica in questione. Su proposta della presidente Michelini, totalmente condivisa da tutti i commissari presenti, verranno ascoltati, nella seduta di mercoledì 19 febbraio, un rappresentante (coordinatore) dei cittadini sottoscrittori della petizione, i sindaci dei comuni dell’area appenninica interessata, i due presidenti della Province di Perugia e Terni e l’Anci. A sottoscrivere il documento sono stati 6.599 cittadini, dei quali 5.899 residenti in Umbria. L’iniziativa, lanciata il 23 novembre scorso, chiede al Consiglio regionale di proteggere il patrimonio naturale e paesaggistico della dorsale appenninica da interventi considerati invasivi e potenzialmente dannosi. Il documento ricorda gli otto progetti presentanti e che interessano Foligno, Trevi, Sellano, Valtopina, Nocera Umbra e Gualdo Tadino. A questi si aggiungono altri tre progetti nei territori marchigiani confinanti di Serravalle, Pievetorina e Montecavallo.