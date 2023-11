"No a Medioetruria". La bocciatura di Baiocco

Davide Baiocco, candidato a sindaco di Alternativa Popolare, boccia la Medio Etruria. In un lungo comunicato in cui si risale alla storia ferroviaria dell’Umbria (1846), Baiocco sentra nel merito con un esempio. "I numeri sono importanti e non possono più essere ignorati: Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso, con un bacino di 269.000 abitanti che non vogliono andare a prendere il Frecciarossa a Mestre, hanno ben cinque coppie di Frecciarossa. Ed è semplicemente surreale che oltre 400.000 abitanti delle principali città umbre - Perugia, Gubbio, Assisi, Foligno, Spoleto e Terni - debbano rincorrere il Frecciarossa alla Medio Etruria in Toscana o a Orte, come vorrebbero Melasecche e la Tesei. Il loro è un progetto privo di senso e, pertanto, Alternativa Popolare presenterà un’alternativa sull’alta velocità. Il nostro coordinatore nazionale Stefano Bandecchi, il nostro candidato alla Regione dell’Umbria Riccardo Corridore ed io lotteremo per far crescere il servizio dei Frecciarossa a Perugia, a Gubbio, ad Assisi, a Foligno, a Spoleto e a Terni, in quanto l’unica battaglia per rinnovare la centralità ferroviaria dell’Umbria è quella per l’alta velocità su questo percorso".