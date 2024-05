Nils Frahm debutta sul palco del Lyrick con Riverock e Dancity

Prima volta in Umbria per Nils Frahm (nella foto), protagonista del palco del Lyrick domani alle 21.15. L’appuntamento, realizzato in sinergia da Dancity Echoes e Riverock, anticipa il Dancity Summer Festival e rientra nell’ambito del Riverock winter edition, rassegna invernale di eventi promossa dall’omonima associazione.

Il pianista e compositore berlinese è noto per il suo approccio innovativo a uno strumento tradizionale come il pianoforte e rappresneta un ideale punto di incontro tra la musica classica ed elettronica. Le sue esibizioni dal vivo mostrano una fusione unica di pianoforte verticale, coda, rhodes e sintetizzatori con tour mondiali che hanno consolidato la sua reputazione di straordinario virtuoso e confermato la sua presenza magnetica sul palco. Nel settembre 2022, Nils ha presentato il suo nuovo acclamato album, “Music For Animals”, composto da dieci tracce con una durata di oltre tre ore. Si tratta di un progetto ambizioso e coinvolgente, diverso da tutto quello che Nils ha pubblicato fino ad oggi. Prevendite su circuiti Dice e TicketOne