Niente soldi per il lago L’assessore Morroni: "Fuori dal decreto siccità"

Nel decreto siccità non ci sono soldi per interventi diretti finalizzati a portare acqua al Trasimeno. E’ questo uno degli elementi chiave nell’intervento con cui ieri l’assessore regionale Roberto Morroni ha risposto all’interrogazione della capogruppo PD Simona Meloni sul tema dell’emergenza idrica del Trasimeno. Nel merito, Morroni ha precisato che il decreto del Governo prevede una serie di misure atte a mitigare la dispersione del sistema idrico nazionale ma non include interventi di natura ambientale come quelli che possono risolvere i problemi storici del Trasimeno.

"Il Consiglio dei Ministri – ha detto l’assessore Morroni – ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza dichiarato in relazione alla situazione idrica e ha disposto che i commissari delegati per l’emergenza identifichino le ulteriori misure di assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti necessari per il superamento dell’emergenza idropotabile. Al fine di un eventuale ulteriore finanziamento detta ricognizione è stata trasmessa accompagnata da una relazione in cui si illustra la situazione generale della siccità nella regione anche con riferimento ad aspetti diversi da quelli idropotabili". È stata comunque ribadita l’urgenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative di attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi alla siccità. "La vicenda naturalmente verrà seguita con la massima attenzione per verificare ogni possibile canale di finanziamento". Sul fronte del piano normativo Morroni ha ribadito che il Trasimeno rientra nel secondo stralcio funzionale del piano di bacino del fiume Tevere che, "disciplina una molteplicità di aspetti e di complesse relazioni ma non prevede specifici canali di finanziamento", questo anche se "molti interventi e attività realizzate o in corso sono in sintonia con i suoi obiettivi", come ad esempio l’anello di collegamento alla depurazione degli agglomerati circumlacuali del Trasimeno e i lavori di estensione della rete di adduzione da Montedoglio. Meloni ha ribattuto chiedendo che la Regione si faccia carico di una proposta di modifica normativa con "una legge speciale per i laghi". E intanto nella giornata di ieri il livello idrico del Trasimeno segnava un metro sotto lo zero idrometrico, dieci centimetri in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Sara Minciaroni