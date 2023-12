"Niente pandoro, ma tutti al museo". Il regalo dell’azienda ai dipendenti

Meglio il museo del pandoro o dei panettoni. Per Natale una visita guidata in Pinacoteca, fra le opere di Raffaello, Signorelli e gli altri maestri del Rinascimento: è stata questa la "strenna" natalizia che lo Studio Piesse di Città di Castello, gestito da due giovani professionisti, Marco Marianelli e Lorenzo Perioli, ha voluto regalare ai cinque dipendenti.

L’azienda, che svolge servizio di consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prima di chiudere per le festività natalizie in occasione dei tradizionali auguri, ieri mattina si è data appuntamento davanti al museo per visitare la Pinacoteca e conoscerne opere e leggende.

"L’idea nasce da una riflessione sul momento storico che stiamo affrontando dove è più facile incrociare nella nostra quotidianità notizie negative fatta di immagini forti e spesso poco piacevoli (tra guerre, femminicidi e crisi climatica): abbiamo scelto così di donare un po’ di bellezza con l’arte del territorio", ha spiegato Marianelli, rappresentante dello Studio Piesse.

"Quando lo abbiamo anticipato ai nostri collaboratori sono rimasti colpiti, qualcuno si è emozionato perché era da bambino che non rientrava nel museo..", aggiunge ancora.

Plauso dell’assessore alla cultura Michela Botteghi che definisce "la visita dello Studio Piesse un segnale importante che si aggiunge alle molte scuole, associazioni, club service che scelgono la Pinacoteca come cornice delle loro attività, nel rispetto dell’arte che custodisce e della sua destinazione museale. Prendendo spunto da questo incoraggiante episodio, spero che altri seguiranno l’esempio e che la specialità di questo regalo di Natale possa incuriosire anche semplici cittadini a familiarizzare con il nostro museo e le sue eccellenze artistiche", conclude l’assessore, oddisfatta della piacevole visita, che forse chissà inaugura un nuovo modo di pensare i regali da mettere sotto l’albero di Natale… T

ra l’altro per i visitatori della Pinacoteca da qualche giorno è possibile assistere live al restauro della signorelliana Pala di Santa Cecilia attivata tramite Art Bonus (con E-Campus) , un’opportunità importante per ammirare un’opera unica in fase di restyling.