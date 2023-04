’Niente canzoni d’amore’ Raccolta fondi per le foto di Gabriele Donati

Una serata di crowdfunding per raccogliere i fondi destinati alla mostra di Gabriele Donati (nella foto), il fotografo spoletino scomparso prematuramente a settembre. L’appuntamento è con “Niente canzoni d’amore”, in scena domani al Coworking Spoleto in via del Mercato, dalle 19 in poi: con un contributo volontario si potrà ascoltare un live acustico degli “Apple Pies“, cover ufficiale dei Beatles.

Il ricavato della serata sarà destinato all’allestimento della mostra personale di Gabriele, “Rock&Roll“ che si terrà nel periodo del Festival, dal 23 giugno al 9 luglio. al piano -1 di Palazzo Collicola. Oltre 50 scatti, tutti rigorosamente realizzati con la macchina fotografica di Gabriele, la Nikon: dalle fotografie del teatro e dei suoi backstage, a quelle delle architetture italiane ed europee, fino a semplici momenti di vita quotidiana.

"Con questa mostra vogliamo far parlare Bibo, questo il suo soprannome – dicono gli amici – come faceva lui: con poche parole e attraverso le sue immagini".