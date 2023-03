Nicholas, da Foligno a Parigi con la nazionale italiana di rugby

Da Foligno, al Perugia fino ad arrivare a giocare a Parigi e con la maglia della nazionale italiana. E’ stata veloce l’ascesa di Nicholas Gasperini (foto), 19enne di Foligno che ha il rugby nel cuore. E non poteva essere altrimenti visto che questo giovane tallonatore è cresciuto con la palla ovale tra le mani. Ad oggi Nicholas è l’unico rugbista umbro a vestire la maglia azzurra. E se gli si chiede come sia nata la passione per il rugby, risponde: "Da mia madre. All’età di 4 anni e mezzo non volevo più praticare il judo – racconta Nicholas – e mi ha portato a giocare a rugby con il Foligno, in una società dove ancora non c’era nulla, nemmeno il campo. Ci allenavamo sul cortile della mia ex scuola media ma mi è piaciuto come sport e ho continuato a praticarlo". A Foligno ha giocato fino al primo anno di Under 10 per poi passare con lo Junior Perugia e con il Rugby Perugia arrivando a militare in serie A, nella stagione 201920, ed ad essere convocato per 2 anni dal Centro di Formazione Permanente di Prato. "Poi l’estate scorsa è arrivata la notizia che lo Stade Francais era interessato a me – prosegue –, ho preso questa opportunità al volo e ora sono a Parigi".