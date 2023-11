Niccolò Giomarelli e Mavie Ceccarelli premiati in Regione

Pomeriggio istituzionale per Niccolò Giomarelli, campione mondiale di vela 2023 Under 17 nella classe O’Pen Skiff, e per Mavie Ceccarelli, bravissima velista nella stessa classe. I due ragazzi del Club Velico di Castiglione del Lago sono stati premiati per i loro eccellenti risultati sportivi dal presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Marco Squarta, e dalla consigliera Simona Meloni, presente il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico. I due giovanissimi atleti erano accompagnati dal presidente del Club Velico Castiglionese, Massimo Sepiacci, dall’allenatore, Stefano Garzi, e dal direttore tecnico Massimo Coltella, che hanno fatto omaggio ai rappresentanti delle istituzioni del libro "1973-2023, Club Velico Castiglionese Cinquant’anni di Vela" edito appunto per il 50° anniversario del Club. La soddisfazione è grande sia per il Club Velico che per l’intera comunità di Castiglione del Lago e dell’Umbria. Niccolò ha centrato un obiettivo di altissimo livello, raggiunto con grande determinazione e classe, arrivando nel 2023 a vincere a Rimini il mondiale O’Pen Skiff Under 17, obiettivo peraltro sfiorato nel 2022 con il secondo posto a Bordeaux. Già premiato in giugno a Genova dal presidente FIV, Francesco Ettorre, nella cerimonia degli Oscar della Vela, oltre al traguardo mondiale, Niccolò è primo anche nel ranking nazionale 2023 per la sua classe velica. Mavie ha ottenuto un importantissimo terzo posto femminile mondiale, tredicesimo assoluto, frenata da un po’ di febbre alla vigilia delle regate determinanti, cui ha reagito con grinta. La stagione di vela sta ora giungendo al termine, ma a febbraio si torna in acqua con altri traguardi altrettanto ambiziosi: c’è tutta una squadra di giovanissimi velisti che scalpita.