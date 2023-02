Nicaragua, espulso sacerdote italiano

Perugia, 15 febbraio 2023 – Il Nicaragua ha deciso ieri di espellere dal Paese il sacerdote italiano Cosimo Damiano Muratori, con l'accusa di essere intervenuto “ingiustamente in questioni che riguardano solo i nicaraguensi”.

La notizia dell'espulsione del religioso è contenuta in un comunicato del ministero dell'Interno in cui si ricorda fra l'altro che Muratori "è ricercato in Italia per il reato di violenza sessuale, condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere nella città di Perugia nel novembre 2019”.

L'itinerario di volo del religioso, ha precisato il ministero, "è stato comunicato alle autorità competenti dopo una richiesta al riguardo di Interpol Italia”. Nel comunicato si ricorda inoltre che, Muratori “era dal 2014 custode del mausoleo commemorativo del francescano padre Odorico D'Andrea nel comune nicaraguense di San Rafael del Norte".

Per quanto riguarda poi il motivo dell'espulsione, secondo i media di Managua sarebbe legato ad una recente omelia in cui il sacerdote avrebbe elogiato il comportamento del vescovo nicaraguense Rolando Alvarez che si è rifiutato di salire a bordo di un aereo che stava portando negli Stati Uniti 222 oppositori del governo del presidente Daniel Ortega.